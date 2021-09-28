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Üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

27 Eylül'de yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

MUĞLA (İHA) - 27 Eylül'de yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Valilik 75. Yıl toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Orhan Tavlı başkanlık ederken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan kurum müdürleri ve STK temsilcileri katımdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Üniversitelerde ve üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda, üniversite çevresinde huzurlu ve güvenli ortamın devam ettirilmesi, gerek duyulan ilave tedbirlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin arttırılmasının amaçlandığı toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar da değerlendirildi.

Öğrencilerin barınma ihtiyacı için yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda başvuruların tamamına yakını için yurtlar, misafirhaneler ve yataklı birimler başta olmak üzere öğrencilerin barınma ihtiyacına kamunun tüm imkanlarıyla çözüm üretildiği, barınma ihtiyacı için Kaymakamlıklara, Belediyelere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve yurtlara başvuran öğrenci olması durumunda, bu öğrenciler için de ayrıca çalışma yapıldığı, çalışmaların süratle neticelendirileceği belirtildi.

Muğla'nın güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir problem yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

Pandemi ile mücadelenin en etkili silahın aşı olduğuna dikkat çeken ve Muğla'ya yeni gelen öğrencileri de aşı olmaya davet eden Vali Orhan Tavlı, "Öğrencilerimizi sağlık kurumlarımıza, Aile Sağlığı Merkezlerimize ve 44 mobil aşı noktasında aşı olmaya davet ediyorum. Rehavete kapılmadan kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen aşınızı olun, güvende olun. Sorumluluk bilinciyle randevu olup aşı yaptıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni akademik yılda başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

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