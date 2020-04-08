Üniversite bölgesinde hayvanlara mama dağıtıldı DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi bölgesinde bulunan hayvanlara mama dağıttı.

DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi bölgesinde bulunan hayvanlara mama dağıttı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından bahar döneminin kapatılmasının ardından Düzce Üniversitesi bölgesindeki öğrenciler de memleketlerine dönmüştü. Sokak hayvanları ise yemek bulma konusunda sorun yaşıyordu. Bu konu ile ilgili olarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede sokak hayvanlarına mama dağıtım çalışması gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA