Üniter yapı ne demek? Üniter devlet nedir? Üniter devletler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında sarf ettiği ve üniter yapı ile ilgili konuşmaları dikkat çekti. peki, Üniter yapı ne demek? Üniter devlet nedir? Üniter devletler!

Üniter devleti nedir? Üniter yapı ne demek gibi sorular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar sonrası merak edilmeye başlandı.

ÜNİTER YAPI NE DEMEK?

Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin (ulusal ölçeğin altındaki birimlerin) sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu üniter devlettir. Üniter devlette, devlet bölünmez bir bütündür. Fakat, üniter devlette de "il" ve "ilçe" gibi idarî bölümler bulunabilir. Ancak bunlar, basit idarî bölümlemelerdir. Bunların sadece idarî yetkileri vardır. Yasama ve yargı yetkileri yoktur. Bunların hepsi aynı egemenliğe tâbidir. Aynı anayasa ve aynı kanunlar, kısacası aynı hukuk kuralları uygulanır.Yerel yönetimler iç işlerinde sosyal hayatı düzenleyen basit düzenlemelere gidebilir (trafik kuralları gibi) fakat bağımsız hukuki düzenlemeler yapamaz.

ÜNİTER DEVLETLERİ

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