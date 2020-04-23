UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle'in kaleminden: Çocuk Bayramı ve COVID-19 UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle euronews Türkçe için yazdı.

Bugün 23 Nisan; Türkiye, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. 100 yıl önce tam bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez toplandı. Bu tarihten dokuz yıl sonra ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğu inancıyla, 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı ilan etti.

"Normal" koşullar altında, ülkenin dört bir yanında vatandaşlar bu bayramı geçmişte her zaman kutladığı şekilde kutlayacaklardı. Okullar ve diğer kurumlar, genelde açık havada, herkese açık bir dizi büyük tören düzenleyecekti. Yerel idarecilerden Cumhurbaşkanına kadar tüm devlet yetkilileri makamlarını günün çocuk temsilcilerine devredeceklerdi. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocukların başkanlık ettiği ve onların en önemsedikleri konuları ele alan özel bir oturum gerçekleştirecekti. Euronews.com'da Görüntüle