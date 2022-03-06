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UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, Yemen'de

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, Yemen'de

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bugün yaptığı açıklamada, UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie'nin çatışmalardan etkilenenlerle buluşmak için Yemen'e geldiğini durudu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bugün yaptığı açıklamada, UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie'nin çatışmalardan etkilenenlerle buluşmak için Yemen'e geldiğini durudu.

Açıklamada "UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, yedi yıldır devam eden çatışmanın Yemen halkı üzerindeki yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmek için bugün Yemen'e geldi. Çatışmanın hayatlarını nasıl paramparça ettiğini doğrudan duymak için yerinden edilmiş aileler ve mülteciler de dahil olmak üzere Yemenli aileleri ziyaret edecek" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Birleşmiş Milletler, Angelina Jolie, Yemen, Dünya, Haberler

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