UNESCO ödüllü çini sanatçıları Üstünkaya ve Gürsoy'a "Fahri Doktora Diploması" verildi
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UNESCO ödüllü çini sanatçıları Üstünkaya ve Gürsoy'a "Fahri Doktora Diploması" verildi

UNESCO ödüllü çini sanatçıları Üstünkaya ve Gürsoy'a 'Fahri Doktora Diploması' verildi
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Kültür Sanat

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'a, Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) "Fahri Doktora Diploması" tevcih edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'a, Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) "Fahri Doktora Diploması" tevcih edildi.

Vali Ali Çelik, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, Kütahya'nın çok değerli sanatkarları barındırdığını söyledi.

Üstünkaya ile Gürsoy'un örnek kişilikler olduğunu belirten Çelik, "Onların kıymetlerini yaşarken bilmek, onlara değer vermek başta çocuklarımız olmak üzere içimizde ve yaşamımıza adapte etmek için hepimize bir fırsat olur. Onlar bize örnek oldular. İnşallah bizler de hayat telaşımızda acil olanların değil değerli olanın peşinde koşarız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da Türk milletinin, tarihsel seyri boyunca çeşitli merkezlerde ve üsluplarla sürdürülen çini sanatının bugün çoğunlukla Kütahyalı çiniciler tarafından yaşatıldığını dile getirdi.

Kütahya'nın, kuruluş ve kurtuluşun şehri olmasının yanı sıra "çiniciliğin başkenti" olarak anıldığını ifade eden Uysal, "Kadim çini sanatına gönül vererek geçmişten geleceğe köprü olan, kültürümüzü Kütahya'da, ülkemizde ve yurt dışında layıkıyla temsil eden, başarıları sebebiyle UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' çini sanatçıları olan Üstünkaya ve Gürsoy, üniversitemiz tarafından fahri doktora payesi ile ödüllendirilmiştir." diye konuştu.

Daha sonra Rektör Uysal, iki çini sanatçısına cübbelerini giydirerek diplomalarını takdim etti.

Gürsoy'a 2009 yılında, Üstünkaya'ya da 2020'de Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü verilmişti.

UNESCO ödüllü çini sanatçıları Üstünkaya ve Gürsoy'a 'Fahri Doktora Diploması' verildi
UNESCO ödüllü çini sanatçıları Üstünkaya ve Gürsoy'a 'Fahri Doktora Diploması' verildi
UNESCO ödüllü çini sanatçıları Üstünkaya ve Gürsoy'a 'Fahri Doktora Diploması' verildi
UNESCO ödüllü çini sanatçıları Üstünkaya ve Gürsoy'a 'Fahri Doktora Diploması' verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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