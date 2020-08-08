UNESCO listesinde yer alan köyde tepki çeken görüntüler UNESCO listesinde yer alan köyde tepki çeken görüntüler UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da piknikçiler tarafından çöplüğe döndürülen kanyon girişlere kapatıldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü piknikçilerin çöpleri...

UNESCO listesinde yer alan köyde tepki çeken görüntüler

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da piknikçiler tarafından çöplüğe döndürülen kanyon girişlere kapatıldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü piknikçilerin çöpleri nedeniyle girişlere kapatıldı.

Konarı köyünde yer alan ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü uhdesinde bulunan doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan kanyon, piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından yiyecek, plastik poşet, maske, pet ve cam şişe gibi birçok maddenin çevreye atılmasıyla çöplüğe dönmesi sonrası kapatıldı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kanyona giriş kısmı araçların geçmemesi için kepçe ile kazıldı. Girişe ve kanyon içerisinde bazı alanlara "Bu alanda piknik yapmak, suya girmek, ateş yakmak ve çöp atmak yasaktır. Yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Bölge fotokapanlarla 24 saat izlenmektedir" yazan tabelalar asıldı.

Ekipler tarafından bazı çöplerin toplandığı kanyonda, birçok çöp yığınının ise toplanmadığı belirlendi. Çöplerin toplanıp kanyonun temizlenmeden kapatılması ise tepki çekti.

Kaynak: İHA