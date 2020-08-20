Undine Filmi
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Undine Filmi

Undine filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Undine filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Undine Filmi
20.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:58

Berlin'de yaşayan bir tarihçi olan Undine, sıradan bir hayat sürdürmektedir.Sevgilisi tarafından başka bir kadın tarafından terk edilen Undine, inandığı mite göre kendisini aldatan adamı öldürmeli ve bir zamanlar kendisini çağıran suya geri dönmelidir. Elbette Undine için bu verilmesi zor bir karardır ve bundan kurtulmanın yollarını arar. Bu karamsarlığı yaşarken karşısına Christoph çıkar. İlk görüşte aşk yaşamaya başlayan çiftin büyüsü, Undine'in bir şey saklandığını düşünmesiyle bozulur. Tekrar ihanete uğradığını düşünmeye başlar ve yeniden bir çıkmaza sürüklenir.

Yönetmen: Christian Petzold

Senaryo: Christian Petzold

Oyuncular: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, Anne Ratte-Polle, Rafael Stachowiak, José Barros, Julia Franz Richter, Gloria Endres de Oliveira, Enno Trebs, Christoph Zrenner, Stefan Walz, Bita Steinjan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Undine

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa

Orijinal Dili: Almanca

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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