Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, ligde kalan iki maçlarını hedefleri doğrultusunda tamamlamak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, ligde kalan iki maçlarını hedefleri doğrultusunda tamamlamak istediklerini söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bugün enerjiye ve coşkuya ihtiyaçları olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerjinin, kazanma arzusunun sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamızdır. Yoksa bizim takımımız o mücadeleyi, o isteği, o kazanma arzusunu sahaya koysaydı, bugün kazanırdı. Bu oyuncularla yola çıktık ve onlarla bir hikaye yazdık ve Türkiye Kupası finalini oynayacağız. İki maçımız kaldı. Bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim."

Karaman: "Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise ligin sonuna gelindiğinde kısa vadede hedeflerini yakalayan takımların saha içi duruşlarının önem arz ettiğini vurguladı.

Antalya deplasmanından üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Karaman, şunları kaydetti:

"Güçlü bir camiaya, güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet, camiamız açısından önemli. Her şeye rağmen mücadele veren, oyun disiplininden kopmayan ve futbolun güzelliğini oyun iştahıyla beraber yapan oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Antalyaspor'a kupa finalinde ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden