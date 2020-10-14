Un helvası nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Un helvası nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

14.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:06
Un helvası nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Un helvası nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir?

Tatlı denilince en sevilen lezzetlerin arasında Un helvası ilk sırada yer alıyor. Un helvası hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ikramlıklar arasında yer almaktadır. İşte Un helvası nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

CEVİZLİ UN HELVASI MALZEMELERİ

• 100 gram tereyağı

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 2 su bardağı un

• Yarım su bardağından biraz fazla kırılmış ceviz

Şerbeti İçin;

• 2 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı sıcak su ya da süt

YAPILIŞI

1. Un helvasının yapımı için, bir kasede sıcak su ya da sütü ve toz şekeri karıştırın. Şekerin erimesi yeterli olacaktır.

2. Uygun bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alarak eritelim.

3. Yağ eridikten sonra unu ilave ederek tahta kaşıkla karıştıralım ve 15 dakika kadar kavuralım. (un kahve rengi alana kadar).

4. Unumuz yeterince kavrulduktan sonra cevizleri ekleyelim ve 1-2 dakika daha kavuralım.

5. Unumuz kavrulduktan sonra şerbeti yavaş yavaş ilave edelim ve şerbetini çekene kadar sürekli karıştıralım. (top top olmasın diye).

6. Hazır hale gelen helvamızı ocaktan aldıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verelim.

7. Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

• Unu rengi dönene kadar kavurmalısınız. Daha fazla kavurarak yakmamalısınız. Yukarıdaki ölçüler için unu 15 dakika kavurmak yeterli geldi. Ancak siz yarım ölçü yapacaksanız 10 dakika kadar kavurabilirsiniz.

• Unun üzerine suyu eklerken topaklanmamasına dikkat etmelisiniz.

• Dilerseniz helvanızın yanında dondurma servis edebilirsiniz.

• Bu tarifimizi un helvası sütsüz olarak yaptık, siz su yerine aynı ölçüde süt de kullanabilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 çorba kaşığı helva yaklaşık olarak 65 kaloriye denk gelmektedir.

İlgili Haberler

Kedi dili nasıl yapılır Kedi dili yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?
Kedi dili nasıl yapılır Kedi dili yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?
Et sote nasıl yapılır? Et sote yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
Et sote nasıl yapılır? Et sote yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Sezen Aksu Özgü Namal Cansu Dere
Spor Falcao Gökhan Töre Burak Yılmaz Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Un helvası nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:06:56. #1.15#
title