Umut Kurt'tan düğün açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Umut Kurt'tan düğün açıklaması

Umut Kurt'tan düğün açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Umut Kurt, evlilik teklifi ettiği sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci, Cihangir'de objektiflere takıldı. Çift, düğünle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Umut Kurt ve sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci, Cihangir'de objektiflere takıldı. Market alışverişi yapan ikili, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Pandemi dönemini değerlendiren Umut Kurt, "Pandemi döneminde çalıştık. Melisa ile 'Arka Beşli' diye bir film ve 'Çıplak' dizisini çektik. Ağustos sonunda bir tane daha filmimiz olacak. Sürekli çalışıyoruz. Bu süreç hepimiz için çok zor geçti. Kendi adıma çalıştım diyorum ama müzisyen arkadaşları daha çok etkiledi. Bir süre arkadaşımız başka şehirlere taşınmak zorunda kaldı" diye konuştu. Geçen yaz bakıma aldığı teknesini bitirdiğini ifade eden Kurt, "Çok zamanım vardı onunla uğraştım. İşleri bitti suya indirdik. Şimdi geziyoruz" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra sesiyle de ön plana çıkan Umut Kurt, "İlerleyen zamanlarda sahne alacak mısınız?" sorusuna, "Arkadaşları mekanları var, yapalım istiyorlar ama çok zor. Dizi film olunca onu yapmak mümkün olmuyor. Bir de hala o kadar kalabalığı girme konusunda cesaretli değilim. Aşı olduk ama hala çekiniyorum" yanıtını verdi. Son olarak evlilik planları sorulan ikili, "Seneye düşünüyoruz. Ortalık biraz daha sakinleşsin. Her şeye ikimiz karar veriyoruz" dedi.

Umut Kurt'tan düğün açıklaması
Umut Kurt'tan düğün açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kadir Doğulu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Aytaç Kara Mehmet Topal Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Umut Kurt'tan düğün açıklaması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 00:19:18. #1.14#

title