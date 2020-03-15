Umreden dönen yolcular Konya'daki yurtlarda gözlem altına alınıyor Umreden gelen ve korona virüs sebebiyle 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

Umreden gelen ve korona virüs sebebiyle 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan'dan umreden dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri yer ihtiyacı ortaya çıkmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Konya'daki bazı yurtları vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirdi. Bu kapsamda umreden dönen vatandaşların bulunduğu uçaklar Konya Havaalanı'na inmeye başladı. Havaalanında otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurtlarına yerleştiriliyor.



Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alınacak. - KONYA

Kaynak: İHA