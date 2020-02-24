Umre yolcuları dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı
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Umre yolcuları dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı

Kütahya'dan, Efor Tour şirketinin organizesi ile kutsal topraklara giden umreciler, dua ve gözyaşları ile uğurlandı.

24.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:00
Umre yolcuları dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı

'dan, Efor Tour şirketinin organizesi ile kutsal topraklara giden umreciler, dua ve gözyaşları ile uğurlandı.


Eyüp Sultan camii düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından, kafile başkanı olarak umrecilerle birlikte giden olan emekli din görevlisi , yolculuğun çok kutsal olduğunu, bu çıkılan kutlu yolda her şeyden önce sabırlı ve hoşgörülü olunması gerektiğini ifade etti.


Efor Tour yetkilisi Sami Iscen de, umrecilerin, direkt Kütahya Zafer Havaalanı'ndan gidip-geleceğini ifade etti.


Konuşmanın ardından, umreciler, yakınları ile helalleşerek dua ve gözyaşları ile mukaddes beldelere uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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