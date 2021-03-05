Umre farz mıdır? Sünnet midir? Umre kaç kez yapılır? Umre yılda kaç kez yapılır?

Umre; Lugatta, mamur bir yeri ziyarete niyet ve azm etmek manasındadır. Peki, Umre farz mıdır? Sünnet midir? Umre kaç kez yapılır? Umre yılda kaç kez yapılır?

UMRE FARZ MIDIR?

Ömürde bir defa Müslümanın yapması Hanefi ve Maliki mezhebine göre Müekked Sünnetlerdendir.Şafi ve Hanbeli mezhebine göre ise Farzdır.

Umre Vacip midir konusu ise,Bazı Hanefi alimleri Umere'nin kurban ve fıtır sadakası, Vitir Vacip namazı gibi Vacip olduğu kanaatleri de vardır.

Umre Sünnet Mi - Umre Farz Mı?

Umre'nin hükmü konusundaki ihtilaf ise Kur'an'da Bakara suresinde geçtiği üzere "Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın" ayeti farklı yorumları ortaya çıkartmaktadır.

Yukarıda beyan ettiğimiz ayetin mealini hususunda İmamı Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel UMRE'nin Farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır.

UMRE'nin Farz olduğuna dair kanaatleri şu rivayette tetiklemektedir.

Hz Aişe radıyallahu anh Rasulullaha sormuş ki

"Ey Allah'ın Elçisi kadınların Cihat yapması Farz mıdır."

Peygamberimiz Buyurmuşlar ki -Evet onlar için "Savaş bulunmayan Cihat yani Hac ve UMRE Farzdır " - buyurmuşlardır.

"UMRE küçük Hacdır" Hadiside UMREnin Farz olduğuna dair kanaat verdirmiştir.

UMRE'nin Farz olmadığı, UMRE'nin Sünnet olduğuna dair ayetler ve rivayetler

"Gücü yetenlerin Hac yapması Allah'ın kulları üzerine bir haktır" Ali İmran suresi burada Haccı nazara verip UMRE'nin Farz olmadığı kanaati hasıl olmuştur.

Yine bir Hadisi Şerif'te "Hac Farzdır, UMRE nafile bir ibadettir" buyurmuşlardır.

Bir Sahabe Peygamberimize sorar

Ey Allah'ın elçisi Umre Farz mıdır?.

Peygamberimiz şöyle buyurur "Hayır, Umre yapmak senin için daha hayırlıdır"

İhrama girmek farz mıdır?

Ihrama girmek farz mı? İhram ihrama girmek farzdır.Umre'nin 2 farzından biridir Umre'den 2 farzından birincisi ihrama girmek ikincisi kâbe-i muazzamayı tavaf etmektir.

Umre kaç kez yapılır? Umre yılda kaç kez yapılır ?

Peygamber efendimizin genel olarak kabul görmüş umre gidişi, toplamda dört olarak bilinmektedir. Ancak buna ilaveten peygamber efendimizin iki kez umre yaptığını söyleyenler de bulunmaktadır.

Alimlerin umumun kanaati Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam toplam 4 defa yani 4 kez Umre yaptı bilinir fakat bazı alimler ise 2 kere yaptığını söylerler.

İnsanın ömründe ne kadar Umre yapması lazım, yapabilir, kaç kez Umre yapılır sorusuna cevap, bunda bir kısıtlama ,engel yoktur.vakti vehali müsait olan herkes istediği kadar Umre yapabilir.

Hanefi mezhebine göre umre farz mıdır?

Hanefi bilginlerden umrenin, vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacip olduğu görüşünde olanlar da vardır.

Umre farz mıdır, sünnet midir konusu mezheplere göre değişir. Maliki ve Hanefi mezhebinde ,ömürde bir defa Umre yapması müekked sünnettir .Hanbeli ve Şafiilerde ise, bu mezhep sahiplerince ise Umre yapmak farzdır.

Hac ve Umrenin Farkları

Hac ve Umrenin farkları nedir kısaca anlatalım. Hac ibadetinin kendisine özel bir zamanı vardır. Bu vakit, Şevval ayı, Zilkade ayı, Zilhicce ayınında ilk 10 günüdür. Bu tarihler dışında hac yapılamaz. Fakat umre yapılabilmektedir. Yani öncelikle vakit farkı vardır. Daha sonra haccın menasiki umrenin rükünlerinden farklıdır. Mesela umrede "cemerat" denen yerde şeytan taşlama yoktur. Arafat ve Müzdelife vakfeleri yapılmaz. Kurban kesmekte lazım değildir. Cem-i takdim ve cem-i tehir denen namazları birleştirmek umrenin rükünlerinden değildir. Kudüm tavafı ve Veda tavafı umrede yoktur. Fakat bu saydığımız erkan ve ibadet hac içinde vardır. Umre, Hac ibadetine göre daha külfetsiz, daha meşakkatsizdir.