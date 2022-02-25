Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi

AA, Tansel Parlak - Güncel
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Ümraniye'de sobadan kaynaklandığı düşünülen yangında bir gecekondu küle döndü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de sobadan kaynaklandığı düşünülen yangında bir gecekondu küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Ihlamurkuyu Mahallesi Gölet Sokak'ta, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı gecekonduda yangın çıkması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangında yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi

AA / Tansel Parlak - Güncel

Gecekondu, Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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