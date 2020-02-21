Ümraniye'de Müzehhibe-i Münevveran Tezhip Sergisi'nin açılışı yapıldı

21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:54

ÜMRANİYE'de Müzehhibe-i Münevveran tezhip sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tablo ve heykellerin yer aldığı serginin açılışını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptı.?

Ümraniye'de Müzehhibe-i Münevveran Tezhip Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan sergide Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı ve Tezhip Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Münevver Üçer'in yaptığı elliye yakın eser ziyaretçileri bekliyor. Serginin açılışına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hattat Hasan Çelebi, Doç. Dr. Münevver Üçer ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin kapıları 15 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

BAŞKAN YILDIRIM : "BU ESERLER HANGİ MEDENİYETTEN GELDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Hat sanatçısı Hasan Çelebi ve Doç. Dr. Münevver Üçer ile sergiyi gezen Başkan İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında belediye başkanı olarak göreve geldikten sonra geleneksel sanatlara çok büyük destekler verdiğini hatırlatarak o desteklerin ardından bugünlere gelindiğini söyledi. Bu tür sanat dallarına ilgisinin olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Bu eserler bizim hangi medeniyetten geldiğimizi gösteriyor. Onun için çok önemli. Nasıl bir St. Petersburg'u görmeden Rusya'yı anlayamazsanız, İstanbul'u da, bu sanatları görmeden medeniyetimizi anlayamazsınız" dedi.

ÜÇER : "GENÇLERE BU SANATI SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sergideki eserleriyle davetlilerin büyük beğenisini toplayan Doç. Dr. Münevver Üçer ise, "Ben bir akademisyenim. Öğrenci yetiştiriyorum ve bu sanatı gençlere sevdirmeye çalışıyorum. O yüzden de değişik tarz da yaptığım çalışmalar var. Yenilik arayışındayım ama bunu yaparken de o dönemin ustalarının yaptığı inceliği bozmadan bu eserleri ortaya koymaya çalışıyorum. Bu işle uğraşan o kadar kişinin emeği var ki, yaparken çok daha dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Hatta Hasan Çelebi ise sergiye ev sahipliği yaptığı için Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belediyeler olmasaydı sanatçılar sergi açacak yer bulamazdı. Belediyelerin salonları olmasa sergiler hep sokakta kalırdı. Onun için bu hizmeti tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA