ÜMRANİYE'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜMRANİYE'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Ümraniye'de 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın çıktı.

23.07.2020 00:28 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:38

Ümraniye'de 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, işyerinde hasar oluştu.

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi Nurcan Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çalışan işçiler çıktıktan kısa bir süre sonra saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yanan mobilya imalathanesinin bulunduğu sokakta oturan Hasan Yılmaz, "Biz sonradan fark ettik büyük bir yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik zaten. Burası bir marangoz atölyesi, yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Yangın çıktığında içeride kimse yoktu. İlk önce yan komşu fark etti. Alevlerin yükseldiğini gördük zaten, patlamalar oldu." dedi.

"BİZİM BU YANGINI ÜÇÜNCÜ YAŞAYIŞIMIZ"

Yanan mobilya imalathanesinin bitişiğindeki evde oturan Cemile Seymenoğlu, "Komşular 'yangın var diye' seslendi bize. Dışarıya çıktık. Bizim bu yangını üçüncü yaşayışımız, aynı yerde üçüncü kez yangın çıktı. Nurcan Sokak işyeri mi, mahalle mi belli değil? Her tarafımız cilacı, mobilyacı, araba tamircisi. Tepemizden her gün cila yağıyor. Sokağa çıkamıyoruz ki, evlerimiz işyerleri ile iç içe. Ben bu gece uyuyamayacağım. İtfaiye geldi. Canımız tehlikede bizim" şeklinde konuştu.

ÜMRANİYE'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Güncel
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Dünya
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Nuri Özlem Zengin Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Selçuk Yöntem Merve Boluğur Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Otomobil
Şu an buradasınız: ÜMRANİYE'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 00:41:25. #1.15#
title