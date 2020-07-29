Ümraniye'de Kurban Yakalama Timi 24 saat görevde Ümraniye'de Kurban Yakalama Timi 24 saat görevdeEsma MURAT- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Vatandaşların daha huzurlu bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için yerel yönetimler tedbirlerini günler öncesinden almaya başladı.

Ümraniye'de Kurban Yakalama Timi 24 saat görevde

Esma MURAT- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Vatandaşların daha huzurlu bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için yerel yönetimler tedbirlerini günler öncesinden almaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kaçan kurbanlar için 'Kurban Yakalama Timleri' kuruldu.Ümraniye Belediyesi'nin Kurban Yakalama Timi görevlisi Mürsel Altıngeyik ise vatandaşları uyarıyor. Altıngeyik, 'İnsanların yapmış olduğu en büyük hatalardan biri, hayvanı yakalamak için hayvanın peşinden koşmak. Bu şekilde hayvan ürküp agresifleşiyor ve kontrol altından tutmak mümkün olmuyor. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kurbanları kaçarsa kendileri müdahale etmeye çalışmasınlar belediyelerine haber versinler' dedi.

Yerel yönetimlerde Kurban Bayramı'na az bir süre kala kaçan kurbanlıklar için tedbirini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 saat görev yapacak olan 'Kurban Yakalama Timi' kuruldu. Kurbanlıkların kaçması durumunda ekipler, olaya hemen müdahale edecek ve kurbanlıkları yakalayıp sahibine teslim edecek. Aynı zamanda hayvanların eziyet görmeden yakalanması için kurulan timden tüm vatandaşlar ücretsiz faydalanabilecek.

VATANDAŞLAR, KURBANLARI KAÇARSA BİZE HABER VERSİN

Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hayvan Yakalama Timi görevlisi Mürsel Altıngeyik vatandaşları uyararak şunları söyledi:

'Her sene olduğu gibi bu senede görevimizin başındayız. Veteriner hekimlerimizin bize vermiş olduğu eğitimler doğrultusunda kaçan hayvanları sahiplerine teslim ediyoruz. 'İnsanların yapmış olduğu en büyük hatalardan biri, hayvanı yakalamak için hayvanın peşinden koşmak. Bu şekilde hayvan ürküp agresifleşiyor ve kontrol altından tutmak mümkün olmuyor. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kurbanları kaçarsa kendileri müdahale etmeye çalışmasınlar belediyelerine haber versinler'

'KURBANLIK YAKALAMADA UYGULANAN İLKEL YÖNTEMLER ESKİDE KALDI'

Vatandaşlarımızın kurbanlık yakalamada kullandığı ilkel yöntemler eskide kaldığını söyleyen Ümraniye Belediyesi Veterineri Rüştü Karataş, 'Ekiplerimiz uzman kadrolar tarafından oluşturuluyor. Gerekli eğitim sürecini bizler öncesinde ekiplerimize veriyoruz. Vatandaşlarımızın kurbanlık yakalamada kullandığı ilkel yöntemler eskide kaldı. Bu eski yöntemler hayvana ve vatandaşa zarar vermesi sebebiyle artık uygulanmaması gerekiyor. Bizlerde buna çok dikkat ediyoruz. Bizlerin kurbanlıkları yakalarken kullandığı iğne tamamen anestezi madde değil, hayvanı sakinleştirilmesi amacıyla kullanılıyor. Bu enjekte edilen ilacın hayvanın belli noktalarına uygulamak gerekiyor. Kalbi veya gözüne gibi bölgelerine uygulanmaması gerekiyor' diye konuştu.

Kaynak: DHA