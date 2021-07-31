Son dakika haberleri: Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada
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Son dakika haberleri: Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada Kasada bulunan parayı ve telefonu çalan şüpheli yakalandı Ümraniye'de bir kuaförün kasasında bulunan parayı ve cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada

Kasada bulunan parayı ve telefonu çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir kuaförün kasasında bulunan parayı ve cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Temmuz saat 14.10 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir kuaför işletmesinin kasasından 220 lira para ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Araştırmalar sonucu eşkali belirlenen ve bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.D. isimli şüpheli şahıs, 30 Temmuz'da Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1,51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" ile "Açıktan Hırsızlık" suçlarından işlem yapılan şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre etrafı kolaçan ettiği, ardından kasanın bulunduğu yere giderek kasada bulunan parayı ve cep telefonunu aldığı görülüyor.

Son dakika haberleri: Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada
Son dakika haberleri: Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada
Son dakika haberleri: Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada
Son dakika haberleri: Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon

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