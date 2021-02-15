ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
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ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

15.02.2021 13:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:37
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

ÜMRANİYE'de yoğun kar yağışı sonrasında biriken karların ağırlığına dayanamayan garajın sundurma çatısı çöktü, 3 otomobil hasar gördü.

ÜMRANİYE'de yoğun kar yağışı sonrasında biriken karların ağırlığına dayanamayan garajın sundurma çatısı çöktü, 3 otomobil hasar gördü.

Olay Aşağı Dudullu Mahallesi Fahri Sokak'ta meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrasında biriken karın ağırlığına dayanamayan garajın sundurma çatısında çökme meydana geldi. Çökme sonrası garajda bulunan 4 otomobilden 3'ünde hasar oluştu. Binada yaşayanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kurtarıcı aracı sevk edildi. Ekipler garaja girerek demir destek çubuklarıyla çöken garajın çatısını yukarı kaldırdı. Çalışmalar sonunda dışarıya çıkarılan 4 otomobilden 3'ünde hasar belirlendi.

Otomobillerden birinin sahibi Şahin Turan, "Aşırı kar kütlesi ve çatılardan gelen kar kütlesine dayanamadı. Sundurma bir çatısı var garajın. En azından maddi hasarla atlattık. 4 araç vardı garajda." diye konuştu. Başka bir aracın sahibi Ergün Turan da, "Kar yağışından çökmüş.30-40 cm kar var.1'i hariç diğerlerinde  hasar var" diye konuştu.

Görüntü dökümü---------------Çöken çatıdan görüntü-Garaj içindeki araçlardan görüntü-Garaj üzerindeki kar birikintisi-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Araçların garajdan çıkarılması-Araç sahipleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
ÜMRANİYE'DE GARAJIN SUNDURMA ÇATISI ÇÖKTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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