Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
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Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE 'de ağabeyi ile kavga eden ve annesini bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polise bıçakla saldırmaya çalıştı.

ÜMRANİYE 'de ağabeyi ile kavga eden ve annesini bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine  gelen polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından ayağından vurulan bıçaklı saldırgan kelepçelenerek gözaltına alındı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde  yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga  ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis bıçaklı saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Kelepçelenen

E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından  13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.  


Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada
Ümraniye'de  bıçaklı saldırgan ayağından vurulrak etkisiz hale getirildi: o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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