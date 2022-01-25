Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Cansel Dilara Kınalı'nın Mustafa Emre Kınalı'nın ön kızı olduğu anlatıldı. Cansel Dilara Kınalı'nın annesi ve babasının ayrı olduğu kaydedilen iddianamede Dilara Kınalı'nın annesiyle yaşadığı ve kendi beyanına göre uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLDUĞU FARK EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

PANİKLE EVDEN KAÇTI

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri