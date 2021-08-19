Ümraniye'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki otomobil dükkana uçtu
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Ümraniye'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki otomobil dükkana uçtu

Ümraniye'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki otomobil dükkana uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de alkollü bir araç sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan otomobile arkadan çarptı.

Ümraniye'de alkollü bir araç sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol üzerindeki bir dükkana uçtu. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 23.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 GBD 74 plakalı Subaro marka aracın alkollü sürücüsü, hız yaptığı esnada park halinde olan 34 VE 0151 plakalı Hyundai Accent marka araca arkadan çarptı. Park halindeki araç çarpmanın etkisiyle bir dükkanın girişine uçtu. Fırına ekmek almak için giren park halindeki araç sahibi ise meydana gelen kazayı şaşkınlık içerisinde izledi.

Öte yandan meydana gelen olayda hafif yaralanan alkollü sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sürücü alkollüydü"

Kazanın meydana geldiği esnadan olay yerinden bulunan çevre esnafından Tekin Kaya, " Büyük bir ses duyduk. Bütün mahalle sokağa döküldü. Caddenin yukarısından gelen alkollü sürücü kenarda park halinde duran otomobile arkadan çarptı. Araçta savrularak bir dükkanın girişine düştü. Kazayı yapan alkollü sürücü hafif yaralanmıştı" diye konuştu.

"Aşırı hız yapmıştı"

Bir diğer çevre esnafı Yusuf Ekber ise, "Dükkana müşteri geldi. Ekmeğini verdik. Bir anda bir ses geldi. Meğerse müşterimizin aracına alkollü sürücü arkadan çarpmış. Kazayı yapan sürücü aşırı hızlıydı. Kazayı yaptıktan sonra az aşağıda anca durabildi. Sürücünün biraz kanaması vardı. Onun dışında sağlık durumu iyi görünüyordu" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki otomobil dükkana uçtu
Ümraniye'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki otomobil dükkana uçtu
Ümraniye'de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki otomobil dükkana uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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