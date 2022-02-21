Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de, bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Ayaklarımı çaldılar" diyen Şener, bulunan tekerlekli sandalyenin sadece iskeletinin kaldığını belirti. Şener, "Boynumu yaslamak zorundayım, boynumda kanal darlığı olduğu için. O aparatın demirli kısmının bir kısmını almışlar. Ayaklıkları komple almışlar. Aküyü, akü kutusunu almışlar. En önemlisi tekerlekleri almışlar. 7-8 bin liralık benim açımdan büyük bir zarar söz konusu. Bu benim açımdan çok zor oldu" diye konuştu.

Ümraniye'de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İlhan Şener akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

52 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

AKÜLÜ SANDALYENİN İSKELETİ BULUNDU

"TEKERLEKLİ SANDALYEYİ ÇALDIĞINI ZANNEDİYOR HIRSIZLAR AMA AYAKLARIMI ÇALMIŞ OLDULAR"

HIRSIZLIK ANI KAMERADA