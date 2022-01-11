Ümraniye'de 101 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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Ümraniye'de 101 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Ümraniye'de seraya dönüştürülen iki odada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de seraya dönüştürülen iki odada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen Tepeüstü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda V.K, gözaltına alınırken adreste yapılan aramada, seraya dönüştürülmüş iki ayrı odada yetiştirilen 101 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve pompalı tüfeğe ait 4 fişek bulundu.

Şüpheli V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Ümraniye'de 101 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ümraniye'de 101 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ümraniye'de 101 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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