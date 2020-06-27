Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan imar sorunu olan mahallelere müjdeli haber - Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan imar sorunu olan mahallelere müjdeli haber Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kazım Karabekir Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde yaşanan imar probleminin önümüzdeki günlerde çözülerek vatandaşın da rızası alınmak suretiyle bölgenin yaşanabilir...

- Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan imar sorunu olan mahallelere müjdeli haber

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kazım Karabekir Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde yaşanan imar probleminin önümüzdeki günlerde çözülerek vatandaşın da rızası alınmak suretiyle bölgenin yaşanabilir bir şehre dönüşeceğini söyledi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde muhtarların katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, imar sorunu yaşanan mahallelerle ilgili müjdeli haberler verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeleri anlatan Başkan Yıldırım, Kazım Karabekir ve çevresindeki mahallelerde yaşanan imar sorununun önümüzdeki süreçte çözülerek, vatandaşın da rızası alınmak suretiyle o bölgenin yaşanabilir bir şehre dönüşeceğini söyledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan canlı yayında imar sorunu yaşanan Kazım Karabekir ve çevresindeki bazı mahallere yönelik müjdeli haberler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da yaptığı görüşmeleri anlatan Başkan Yıldırım, "Tabi bizim Ümraniye'mizin tamamında bir imar problemi yok. Bilhassa Kazım Karabekir dediğimiz bölgede, İnkılap Mahallesi'nin yarısı ve diğer 5 mahalleden oluşan beş buçuk mahallemizde, 2B'den dolayı imarımızda bir çalışma vardı. Bu çalışmada daha önceki belediye başkanımız döneminde muhalefetle birlikte 1/5000'lik ve 1/1000'lik planlarımız çıkmıştı. 2B arazilerindeki tapu meselesi de çözülmüştü. Fakat bir kısmında, bunun yüzde 15'ine tekabül ediyor, 1 milyon metrekarelik bir alanda ise davalık konumları devam ediyordu, o da devam ediyor. Ama tapuların tamamında da bir tedbir vardı. Çok şükür mahkeme kararlarıyla bu tedbirler kaldırılmış oldu bizim de müdahil olmamız üzere. Tabi bu arada 1/1000'lik planlarımızda da bir eksiklik oldu. Bu eksikliğe göre yeniden bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızda sayın Cumhurbaşkanımızla geçen hafta bir görüşmemiz oldu, sağ olsunlar bizi kabul etti. Ümraniye'nin bütün meselelerini masaya yatırdık, kendisi ile görüşme yaptık. Bu imar problemini de nasıl yapacağımızı istişare ettik. Kendileri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beye talimatlarını verdiler. Biz de geçen Cuma günü ekibi ile birlikte Ankara'da bir araya geldik. ve Kazım ve çevresindeki diğer mahallelerde, Hekimbaşı'na kadar olan bütün mahallelerde böylece yeniden imar çalışması yaparak, eski imarlarımız neyse çok güzel projelerle inşallah orada Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ kanalıyla, orada vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onların da rızasını alarak öyle bir çalışmayı hemen başlatıyoruz. Bir çalışma ofisi yapacağız. ve inşallah üç beş sene içerisinde 20-22 bin konutluk o bölgeyi çözeceğiz. Zaten bizim de KİPTAŞ'dan bir tecrübemiz var, herkes biliyor bunu. İBB'de KİPTAŞ'da 20 yıl boyunca 100 bine yakın konuta imzamız olmuştu. Oradaki tecrübelerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve Murat Kurum bakanımızla birlikte bu problemi çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Nüfusu arttırmadan bir dönüşüm gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Bizim ana fikrimiz de burada, vatandaşımıza yoğunluk getirmeden bu konuyu çözmek. Yani yoğunluk şu. Kendi öz komşuları ile birlikte çoluk çocuğu ile yine bu mahallede iskan etsinler, dışarıdan nüfus gelerek hane sayısını arttırmadan buradaki mahallelerde kaç bin kişi yaşıyor mesela, 100 bin kişi, 125 bin kişi. Yine buradakilerle birlikte yine aynı şekilde yaşasınlar ve haklarını da alsınlar. Hatta şunu da görüştük hatta orada 2B'den dolayı ödenmemiş bir takım paralar var devlete. Onların da durumunu inşallah çözeceğiz. Ondan dolayı da vatandaşlarımız rahat olsunlar. O konuyu da Murat Kurum bakanımızla birlikte konuştuk. Oradaki genel müdür arkadaşlara talimat verdiler ve bizim arkadaşlarımızla birlikte bunu da çalışıyorlar" dedi.

Yapılacak projelerle vatandaşların depreme dayanıklı konutlara kavuşacaklarını belirten Başkan Yıldırım, "Burada uzun yıllar oturanlar, burada bir emek karşılığında birilerinden bu arazileri alarak birbirlerini getirmişler Anadolu'dan, burada ev sahibi olmuşlar. Tabi evler depreme dayanıklı değil. Gecekondu tarzından, biraz da son zamanlarda eli ayağı düzeltilerek, çok iyi koşulları olmayan, bizim istediğimiz şehircilik anlayışına uymayan evlerde oturuyorlar. Onlar da bıkmışlar. Aileler bıkmış, insanlarımız bıkmış ama neticede sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile geçen dönemde 2B hallolmuş. Yani tapu meselesi hallolmuş. Tapu meselesinden sonra imar planları çözülmüş. Şimdi yeniden o imar planlarını, orasını riskli alan ilan edip hep beraber şehircilik bakanı ile devletin elini uzatarak bu işi başkalarına bırakmadan, ranta kapıyı açmadan vatandaşın karşılıklı istek ve arzusunu da yerine getirerek bu işi çözeceğiz inşallah" diye konuştu.

Şuan imar problemi yaşanan yerlerin yapılacak projelerle daha değerli bir hale geleceğini hatırlatan Başkan Yıldırım, "Bence yerlerini satmasınlar. Bana göre İstanbul'un en güzel mahalleleri olacak oralar. Ben pek iddialı konuşmam bu işlerde. Ama İstanbul'umuzun en güzel mahallelerini orada göreceksiniz inşallah. Yolları ile parkları ile yeşil alanları ile okulları ile camileri ile sosyal alanları ile kültür merkezleri ile ve tabi en önemlisi otopark ve çok sağlam binalarla, buraları çok güzel yaşanabilir bir mekan haline getireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın, Ümraniye Millet Bahçesi'nden gerçekleştirilen ve sosyal medyada canlı yayınlanan 'Muhtarlar Soruyor Başkan Yıldırım Cevaplıyor' programına Atatürk Mahalle Muhtarı Temel Mert, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Halil Dalçık, Yamanevler Mahalle Muhtarı Hızır Kurt, İstiklal Mahalle Muhtarı Servet Şimşek, Atakent Mahalle Muhtarı Esat Mahmut Yalçınkaya, Armağanevler Mahalle Muhtarı Hasan Çakıcı, Esenevler Mahalle Muhtarı Dursun Yılmaz, Yenişehir Mahalle Muhtarı Erdal Yiğit ve Site Mahalle Muhtarı Necla Candan katıldı. Muhtarlar canlı yayında Başkan Yıldırım'a mahallelerde yaşanan sorunları aktarırken taleplerini de iletme fırsatı buldu.

Kaynak: İHA