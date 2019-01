Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, STK temsilcileri ile buluştu

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım, cumhur ittifakı ile birlikte Ümraniye'de bu seçimde çıtayı yükselteceklerini söyledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, STK temsilcileri ile bir araya geldi. Ümraniye Belediyesi Tantavi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa başkan adayı Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, "Hiç şüphesiz başarı ekip çalışması ile elde edilir. Bugüne kadar sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışan belediye başkanımız ve ekibi, inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de yine sizlerle sık sık bir araya gelmek suretiyle, istişare etmek suretiyle sorunları beraber çözme gayreti içerisinde olacağınızı biliyorum. O açıdan bu seçim arefesinde böyle bir toplantıyı da anlamlı buluyorum. İnanıyorum ki, yapılabilecekler noktasında her birinizin nasıl katkısı olduysa bu katkılar bundan sonra da o katkılar devam edecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin de önemine değinen Ataş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve uzun yıllar bakanlıkta yaptığı hizmetlerle, başbakanlığı döneminde, genel başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerle, gerçekten Türk siyaset tarihine damgasını vuran sayın başkanımız Binali Yıldırım bey de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu biliyorsunuz. Bu seçimlerde bir takım kirli ittifaklar yapmak suretiyle acaba AK Parti'den büyükşehir belediyesini alabilir miyiz, ilçe belediyelerde kazanabilirmiyizin planları, hesapları yapılıyor. Tabi siyasette bu tür ittifakların hepsini anlayışla karşılarız ama bu ittifaklar eğer hizmetin önlenmesi, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasının önünü kesmeye yönelik yapılıyorsa o zaman oturup hep birlikte düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda sizler de gerekli gayreti, çalışmayı yapacaksınızdır mutlaka" ifadelerini kullandı.

STK temsilcilerine hitap eden Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım ise, "Bu hizmetler STK'lar ile birlikte, belediye hizmetleri de onlarla işbirliği yaparak, onlarla fikir birliği yaparak, gönül birliği yaparak, gönül belediyeciliği yaparak, onların problemlerini, halkın problemlerini STK'lar aracılığı ile belediye de beraber yaparak devam ediyor. Ümraniye'de 81 vilayetten dernekler var. Bunlar olumlu gelişmeler. O dernekler aynı zamanda bizleri belki de ikaz ediyorlar toplantılarda. Bizlerin daha güzel işler yapmasına sebep oluyorlar. Bu sebeple sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım sözlerini, "Ben ümit ediyorum ki, hem cumhur ittifakından dolayı MHP'li kardeşlerimizle birlikte, aynı değerlere sahip o kardeşlerimizle birlikte bu dönem bu çıtayı biraz daha yükseltiriz bu seçimde. On dört seçimdir Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi bu millet destekledi. Cumhurbaşkanımız canla başla ve ekibi de Allah razı olsun çok ciddi hizmetler verdi. İnşaallah ümit ediyorum ki on beşinci seçimde de bu millet yanlış yapmaz. Zaten millet hiç yanlış yapmadı" şeklinde tamamladı.

Kaynak: İHA