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UMKE yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

UMKE yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
AA / Gökhan Alkan - Haberler | Sağlık

Düzce'de yolu kardan kapanan köydeki yaşlı KOAH hastası, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yolu kardan kapanan köydeki yaşlı KOAH hastası, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gökçeağaç köyü Yörükler Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Mahir Erdoğan, nefes darlığı şikayeti üzerine hastaneye gitmek istedi.

Yolların yoğun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Erdoğan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşması nedeniyle bölgeye gidemeyen UMKE ekipleri, Yığılca Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinden destek istedi.

Yolun iş makineleriyle açılmasının ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, 2 saatlik çalışma sonunda yaşlı adamı karlı yoldan araca taşıyarak Yığılca Entegre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Alkan - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gökçeağaç Köyü, Düzce, kar, Sağlık, Haber

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