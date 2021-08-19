UMKE temsilcilerinin kampı Emet'te başladı
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UMKE temsilcilerinin kampı Emet'te başladı

UMKE temsilcilerinin kampı Emet'te başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerini kamp yaptıkları Emet Yeniceköy mevkiinde ziyaret etti.

Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerini kamp yaptıkları Emet Yeniceköy mevkiinde ziyaret etti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Yeniceköy Tahtalı mevkii piknik alanında UMKE ekibinde yer alan 60 sağlık personeline eğitim verilip, kurtarma tatbikatı gerçekleştirilecektir. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)' nin görevi, afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek, afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triyaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hallerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almaktır" dedi.

Eğitim verdikleri ve tatbikat yaptıkları Tahtalı piknik alanında kendilerine sağlanan imkanlardan, piknik alanının güzelliğinden ve temizliğinden çok memnun kaldıklarını belirten UMKE temsilcileri, Kaymakam Çiçek'e ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

UMKE temsilcilerinin kampı Emet'te başladı
UMKE temsilcilerinin kampı Emet'te başladı
UMKE temsilcilerinin kampı Emet'te başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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