Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
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Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü

09.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:09

Aleyna Çakır'ın olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir kadını tekme tokat dövdüğü anları canlı yayında paylaştı. Görüntüler infial yaratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ankara'da Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları yayınlayan Uygun'un kızın baygın hallerini yaptığı canlı yayın ile kayıt altına aldı.

GENÇ KIZI DÖVDÜĞÜ ANLARI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı.

GENÇ KIZI TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİNİN HAREKETİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.

Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
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