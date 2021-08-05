Ümitcan Uygun son dakika! Ümitcan Uygun son durum!

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan ancak cezaevine uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında çıkan haberlerin ardından Ümitcan Uygun son dakika! Ümitcan Uygun son durum! başlıklarının yanıtları merak edildi.

Ümitcan Uygun son dakika ve Ümitcan Uygun son durum detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi.

ÜMİTCAN UYGUN SON DAKİKA

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan ancak cezaevine uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun yine büyük bir skandalla gündemde. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu sabah saatlerinde yatağında ölü olarak bulundu. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun yinekan donduran bir olayla gündemde. Ulaşılan bilgilere göre, Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI



Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.