Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun olayı nedir?

Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Olay hakkında Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun olayı nedir gibi soruların yanıtları araştırıldı.

ÜMİTCAN UYGUN OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir.Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'yı da tehdit etmişti.