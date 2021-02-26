Ümitcan Uygun davası ne oldu? Aleyna Çakır'ı bayıltıp canlı yayın açan Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı olarak anılan Ümitcan Uygun hakkında yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar Ümitcan Uygun davası ne oldu? Aleyna Çakır'ı bayıltıp canlı yayın açan Ümitcan Uygun tutuklandı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Son dakika haberine göre; Aleyna Çakır'ın ölümünde bir numaralı şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'a, uyuşturucu madde kullandığı görüntülerle ilgili açılan davada iddianame hazırlandı. Savcı mütalaasında Ümitcan Uygun'a 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçları'ndan 10 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. İşte son dakika haberinin detayları...

ÜMİTCAN UYGUN DAVASI NE OLDU?

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

UYUŞTURUCU GÖRÜNTÜLERİ SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer alan ve baş şüpheli olan Ümitcan Uygun başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ümitcan Uygun'un, arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından babası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bulunan arkadaşı F.B.G hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum" ifadelerine yer verildi.