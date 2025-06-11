Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? SON DAKİKA! Ümit Özdağ neden tutuklandı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025'te partisinin Antalya'daki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşma sonrasında hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 21 Ocak 2025'te tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Birçok kişi, Ümit Özdağ'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağını merak ediyor. Peki, Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? SON DAKİKA!

ÜMİT ÖZDAĞ SERBEST BIRAKILACAK MI?

İlk olarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan dava dosyası, 29 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüşüldü. Bu dosyada duruşma, 10 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

Asıl dikkat çeken gelişme ise 11 Haziran 2025'te yaşandı. Ümit Özdağ, bu kez İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bu duruşma, Özdağ'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasıydı.

ÜMİT ÖZDAĞ SAVUNMASINDA NE DEDİ?

11 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen duruşmada Ümit Özdağ, dikkat çeken bir savunma yaptı. "Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir" şeklindeki açıklaması büyük yankı uyandırdı.

Ancak duruşma sonunda mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi. Ümit Özdağ, henüz serbest bırakılmadı ve tutuklu yargılanmasına devam edilecek.

Avukatları, serbest bırakılması için yeniden başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Mahkemenin ilerleyen günlerde vereceği yeni karar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.