Ümit Özdağ'ın duruşmasında ne oldu? 29 Nisan 2025 Ümit Özdağ davasında SON DURUM!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargı süreci, son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Ümit Özdağ hakkında talep edilen hapis cezası ve dava sürecindeki önemli detaylar, kamuoyunun yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Ümit Özdağ'ın duruşmasında neler yaşandı? Ümit Özdağ'ın mahkeme süreci nasıl ilerliyor? İşte, merakla beklenen tüm detaylar ve son durum…

ÜMİT ÖZDAĞ'IN DURUŞMASINDA NE OLDU? (29 NİSAN)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava, 29 Nisan 2025 tarihinde kamuoyunun yoğun ilgisiyle takip edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ümit Özdağ'ın duruşmasında ne oldu

Duruşmada, Özdağ'ın özellikle 19 Ocak 2025'te Antalya'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı sırasında yaptığı konuşma ve sosyal medyada paylaştığı içerikler gündeme getirildi. Mahkeme heyeti, Özdağ'ın yaptığı açıklamaların ve sosyal medya paylaşımlarının "toplumda ayrışmayı teşvik ettiği" iddialarını değerlendirdi.

Özdağ'ın avukatları ise savunmalarında, müvekkillerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek suçlamaların düşmesini talep etti.

Öte yandan, suçun işlendiği yerin Antalya olması nedeniyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada yetkisizlik kararı verdi ve dava dosyasını Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

29 Nisan 2025 Ümit Özdağ davasında SON DURUM

DAVA 10 EYLÜL'E ERTELENDİ!

29 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşması, sadece mahkeme salonunda değil, adliye koridorlarında da gergin anlara sahne oldu. Duruşma öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Duruşmayı izlemek ve Ümit Özdağ'a destek vermek amacıyla adliyeye gelen çok sayıda partili, duruşma salonuna alınmayınca adliye koridorlarında arbede yaşandı. Destekçiler, "Ümit Başkan yalnız değildir!" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Ayrıca, duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de katılarak Ümit Özdağ'a destek verdi. Mahkeme salonunda ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Duruşmada savcı, mütalaa için süre talep etti. Bu nedenle mahkeme heyeti, davayı 10 Eylül 2025 tarihine erteledi.