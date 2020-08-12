Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit İbrahim Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar Hayatı ve biyografisi! Çok sayıda film ve dizide yer alan Ümit Kantarcılar, yarışma programlarıyla da izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki, Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit İbrahim Kantarcılar kaç yaşında, nereli? İşte, Ümit Kantarcılar hakkında merak edilenler…

Ekranların tanıdık ismi Ümit Kantarcılar, sunduğu programlarla da izleyici ile buluşuyor. Peki, Ümit İbrahim Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar kimdir? İşte, Ümit Kantarcılar Hayatı ve biyografisi! ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR? Doğum tarihi: 10 Ekim 1987 Kaç yaşında: 32yaşında Nereli: Antalya Eğitim: Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ÜMİT KANTARCILAR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ! Ümit İbrahim Kantarcılar (d. 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye), Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi. Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Filmografi 2019-2020 Vuslat 2017-2018 Kanatsız Kuşlar 2016 Rengarenk 2015 Şehrin Melekleri 2013-2014 Pis Yedili 2012 Babalar ve Evlatlar 2011 Yerden Yüksek 2011 Küçük Sırlar 2010 Çakıl Taşları 2006 İki Aile Sinema 2019 Bizim Semtin Çocukları 2018 Savaş Yiğit Çukurtepe Yarışma 2014 Kızlar ve Anneleri Kendisi Sunucu