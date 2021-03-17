Ümit Güner kimdir?

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli programına konuk olan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Zerrin Özer programda geçenlerde vefat ettiği öğrenilen Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiği açıklamalarında bulundu. Peki, Ümit Güner kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, mesleği nedir? Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner kimdir?

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli programına konuk olan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Zerrin Özer programda geçenlerde vefat ettiği öğrenilen Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiği açıklamalarında bulundu. Peki, Ümit Güner kimdir? Kaç yaşındaydı, nereli, mesleği nedir? Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ÜMİT GÜNER KİMDİR?

Zerrin Özer'in 'Her Şey Seninle Güzel' albümünü çıkarttığı günlerde meydana geldiği iddia edilen tecavüzün ardından Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner'in evlendiği öğrenildi. Ümit Güner şirketini EMI adlı müzik şirketine devretti ve yıllarca ABD'de yaşadı.

1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÜMİT GÜNER ÖLDÜ MÜ?

1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Güner Ümit ile karıştırılan Kent Plak şirketinin sahibi Ümit Güner vefat etmiştir. Güner Ümit vefat etmemiştir.