Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz

'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi' ve 'Nikah Masası' şarkılarıyla hafızalarda yer edinen usta sanatçı Ümit Besen'in menajeri, sanatçının artık hiçbir televizyon programına çıkmayacağını söyledi.

Günaydın gazetesi yazarı Ömer Karahan, bu haftaki köşesinde sanatçı Ümit Besen'le ilgili hayranlarına çok üzecek bir yazı kaleme aldı. Yazısında, 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi', 'Nikah Masası', 'Alışmak Sevmekten Daha Zor' ve 'Kader Utansın' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçının, hiçbir televizyon programına çıkmayacağını kaydetti.

Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz

"TELEFONLA KONUŞMANIZA HİÇ GEREK YOK"

Ümit Besen'in menajeri ile konuşup kendisinden randevu almak istediğini Karahan, menajerden beklemediği şu tepkiyle karşılaştığını kaydetti: "Telefon ile konuşmanıza hiç gerek yok, kendisi Bodrum'da, hiçbir televizyon programına katılmayacağız."

Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Adrian Bahar Candan Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:04:42. #1.14#
title