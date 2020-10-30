Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti
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Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti

30.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:17
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonunda berlediği istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Temsilciler Meclisi, devlet, Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ve dost ülkelerden gelen çağrılara yanıt olarak Ekim ayı sonunda belirlediği istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

LİBYA DEVLET YÜKSEK KONSEYİ DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Fayiz es-Serrac'tan ülkenin istikrarı için yeni bir başkanlık konseyi seçilene kadar görevini sürdürmesini istedi.

Ayrıca, başkent Trablus'taki Libya Meclisi de Serrac'tan görevi devretme kararını ertelemesini istedi. Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada ise, Serrac'ın yüksek çıkarlar sebebiyle görevi devretme niyetini ertelemesini ve pazartesi günü meclisteki oturumda siyasi durum ile hükümetin kriz yönetiminde karşılaştığı engeller konusunda konuşma yapmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Serrac, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini bildirmişti. Serrac, "En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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