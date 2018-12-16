Umed Medya Akademisinin 8'inci Dönemi Başladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 8. UMED Medya Akademisi'nde dersler başladı.

UMED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akademinin 8'inci dönemi UMED ile Kahramankazan Belediyesince gerçekleştirildi.

Akademinin 8'inci döneminin ilk dersi Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım tarafından verildi. Haber ajanslarının çalışma biçimiyle ilgili bilgiler paylaşan Yıldırım, televizyon muhabirliği ile gazete muhabirliği arasındaki farkları anlattı.

İkinci dersi veren Yönetmen ve Yaşam Koçu Sima Güleser Polat, interaktif bir yöntemle işlediği derste etkin dinlemenin basamaklarından bahsederek, soru-cevap ile öğrencilerin derse aktif katılımını sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Müdürü Petek US Gülbitti tarafından da öğrencilere basın müşavirliği ve televizyon haberciliğiyle ilgili konular anlatıldı. Akademinin hafta sonu bölümü TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz'ın "Haber Kurgusu" eğitimiyle devam etti.

58 öğrenci mezun olacak

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, akademiye destek veren Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e teşekkür etti.

UMED Medya Akademisinin önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Değirmenci, "Ücretsiz düzenlediğimiz eğitim programımız alanında marka olmaya doğru gidiyor. Her yıl daha fazla gencimizin bu programa katılması bizi mutlu ediyor. Eğitimlerde başarı gösteren genç iletişimcilere istihdam imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akademinin Koordinatörü Derya Budak da eğitim programlarının amacının yeni nesil iletişimciler yetiştirmek olduğunu aktararak, akademiden 58 öğrencinin mezun olacağını, derslere katılım sağlayan öğrencilerin sertifika almaya hak kazanacağını vurguladı.