Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan Umay Ana, yaşam ağacının sahibidir. Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Aslıhan Güner'in canlandırdığı Umay adının anlamı diziyi izleyenler arasında araştırılmakta. Peki, Umay ne demek? Umay isminin anlamı ne? Umay Ana ne demek?Umay ismi Kur'an'da geçiyor mu, caiz mi? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

UMAY NE DEMEK?

Eski Türklerde kutsal bir yeri olan Umay Ana, günümüzde de Kazaklar, Kırgızlar, Yakutlar ve Hakaslar gibi pek çok Türk toplumu tarafından hala anılmaktadır. Ülkemizde de kız çocuklarına Umay adı verilmektedir. Umay Türk mitolojisinde Gök Tanrı'nın kızı ve hayat ağacının sahibidir. Yeryüzüne inmek için gökkuşağını kullanır ve istediği zaman kuş kılığına girebilir.

UMAY İSMİNİN ANLAMI NE DEMEK?

Umay, birden fazla anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimlerden biridir.

- Orhun Yazıtları'nda yer alan, kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan Tanrı,

- Devlet Kuşu,

- Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıça,

Umay, son dönemlerin en sevilen ve popüler isimleri arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi farklı isimlerle bir araya getirerek güzel bir kombin yaratmak mümkün. Anne ve babalar adına kız çocukları için öne çıkan isimlerden biridir.

TANRIÇA UMAY KİMDİR?

Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan Umay Ana, yaşam ağacının sahibidir. Doğacak çocukları belirler ve onları korur. Üç boynuzlu, beyaz elbiseli, yere kadar uzanan beyaz ve gümüşten saçları olan bir kadın olarak tasvir edilir. Saçları beyazdır ancak yaşlı değildir. İstediği zaman kuş kılığına (kuş donuna) bürünebilir ve uçabilir. Yeryüzüne bereket dağıtır. Çocukları korur. Sinirlendiği zaman insanları korkutabilir. Çocuğu olmayanlar kendisine adak adar. Gökyüzünde yaşar ve görevleri için yeryüzüne iner. Hamile kadınları ve yavru hayvanları korur. Umacı (Omacı, Hommu, Humu, Umu, Imı veya Moğollarda Omısı) gibi düşsel varlıklar kendisi tarafından gönderilir. Fakat bunlara korkutucu anlamlar yüklenir. Çocukları korumadığı evlerde sıklıkla çocuk ölümleri yaşanır ve bu takdirde kendisine Kara Umay diye hitap edilir. Bazen Humay olarak da adlandırılır ve Hüma kuşu ile bütünleşik anlamlar içerir.

UMAY KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Umay, değişik anlamlara gelen ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan özel Türkçe isimlerden biridir. Birçok aile bu isim hakkında bilgi almaya çalışırken, Ayrıca Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Umay ismi Kur'an'da yer almaz.

UMAY İSMİ CAİZ Mİ?

Umay Kur'an'da geçiyor mu sorusu da anne babaların merak ettikleri arasında yer alıyor. Umay ismi Kur'an'da geçmez fakat anlam güzelliği dolayısıyla çocuklara verilmesi dinen caiz olan bir isimdir. Kullanılmasında bir sakınca yoktur.

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