- Yastık savaşına katılanların görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Washington Square Park'da bir araya gelenler yastık savaşı yaptı. Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen "Uluslararası Yastık Savaşı Günü", New York'ta kutlandı. Yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA