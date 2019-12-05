Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

05.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:01

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Yüksek öğretim coğrafyamızda birlikte yaşama kültürü ve batı toplumlarındaki akademik seviyeye ulaşmamız için atar damarlarımız kadar yaşamsal önem arz etmektedir" dedi.



IUC'nin yapılan 4. Olağan Genel Kurulunda seçilen Danışma Kurulu, Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Ankara genel merkezde yapılan toplantıda konuşan Azizoğlu, "Yüksek öğretim coğrafyamızda birlikte yaşama kültürü ve batı toplumlarındaki akademik seviyeye ulaşmamız için atar damarlarımız kadar yaşamsal önem arz etmektedir. Akademik Kurul, Irak Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Şirvan başkanlığında 12 Aralık 2019 tarihinde Irak'ta toplanacaktır. Bugün yapılan Danışma Kurulu toplantısında alınan kararların hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.



Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğu, Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baş Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Danışma Kurulu Başkanı KKTC Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Turgay Avcı ve danışma kurulu üyeleri, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Koçer, Irak Al-Kitab Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Nur Bayatlı, Sudan Khartom Üniversitesi Dekanı Abdulkarim Hasan ve Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Zülküf Demirtaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA