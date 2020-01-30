: Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu Toplantısı Bakü'de yapıldı - BAKÜ

30.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:17

Azerbaycan'da, Uluslararası Türk Akademisi 3. Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Başkent Bakü'deki toplantıya, Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramiz Mehdiyev, Kırgızistan Eğitim Bakan Yardımcısı Japarkul Taşıyev, Kazakistan Eğitim Bakan Yardımcısı Kanat Sarsembayev ve Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali katıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı da toplantıda yer aldı.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman temsil etti.

Uluslararası Türk Akademisinin gelecek faaliyet planı konusunda çeşitli önerilerin yapıldığı toplantıda, kurumun faaliyetinin genişletilmesi, Türk dünyasında bilimsel ilişkilerin pekiştirilmesi, büyük ilim ve düşünce adamlarının anılması ve tanıtılması konusunda kararlar alındı.

Bilimsel tezler konusunda ortak bilgi bankasının oluşturulması ve bilimsel araştırmaları teşvik amacıyla bir ödülün tahsis edilmesi yönünde mutabakat sağlanan toplantıda, Uluslararası Türk Akademisi 2020 faaliyet planı onaylandı.

Toplantıda, Bilim Kurulu dönem başkanlığı Kırgızistan'dan Azerbaycan'a geçti, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu başkanlığını yürütecekleri süre boyunca Türk Akademisinin faaliyetinin daha da gelişmesi için çalışacaklarını söyledi.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali de AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda akademinin 2020 faaliyet planının onaylandığını belirtti.

Toplantıda çok sayıda öneriler getirildiğini ve bazı kararların alındığını bildiren Kıdırali, Bilge Tonyukuk'un anıtının yapımının 1300. yıl dönümü, Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü, şair Abay'ın doğumunun 175. yıl dönümü, TBMM'nin 100. yıl dönümü ve tarihçi Zeki Velidi Togan'ın doğumunun 130. yıl dönümünü kutlayacaklarını ve etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Türk dünyası bilimsel tezler bilgi bankası oluşturulması ve indeksli dergiler çıkartılması konusunda mutabakat sağlandığını ve konunun gündeme alındığını söyleyen Kıdırali, bilim alanında bir ödül oluşturulması yönünde de karara varıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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