Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Neturei Karta olarak bilinen Örgütün Sözcüsü Haham Dovid Feldman'ın açıklaması Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi Neturei Karta olarak bilinen Örgütün Sözcüsü Haham Dovid Feldman: "Ne yazık ki bu, 70 yıldır devam eden...

Neturei Karta olarak bilinen Örgütün Sözcüsü Haham Dovid Feldman'ın açıklaması

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi

Neturei Karta olarak bilinen Örgütün Sözcüsü Haham Dovid Feldman:

"Ne yazık ki bu, 70 yıldır devam eden olaylarla aynı kalıba sahip ve çok özdeş. Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı"

"Maalesef on yıllardır gördüğümüz şu ki İsrail Siyonist hareketinin Filistin halkına karşı savaşını meşrulaştırmak için kendisine saldırılmasına ihtiyaç duyuyor"

"Şimdi neden Filistinlilerin tepkisini çekecek bu Şeyh Cerrah olayını ortaya çıkardıklarına şaşmamak gerek. Buna getireceğim tek açıklama Siyonist hareketin savaşa ihtiyacı olduğudur"

"Bizler Siyonizm'in temsil ettiği her şeye ve tüm işgale karşıyız. Bu dinimize aykırı, adalete aykırı, uluslararası hukuka aykırı, insanlığa aykırı"

NEW YORK (AA) – İSLAM DOĞRU - Neturei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in son günlerde Doğu Kudüs'teki saldırılarını "kabul edilemez delice bir yaklaşım" olarak niteledi.

Feldman, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere ait evleri boşaltmak istemesi üzerine başlayan gerginliği ve bunun kökenlerini AA'ya değerlendirdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik provokasyonlarında aslında yeni bir şey olmadığını belirten Feldman, "Ne yazık ki bu 70 yıldır devam eden olaylarla aynı kalıba sahip ve çok özdeş. Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı." diye konuştu.

Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı."

"Siyonist hareketin savaşa ihtiyacı var"

İsrail'in kuruluş temellerine bakılınca bu çatışmaların beklendiğine işaret eden Feldman, şunları söyledi:

"Maalesef on yıllardır gördüğümüz şu ki İsrail Siyonist hareketinin Filistin halkına karşı savaşını meşrulaştırmak için kendisine saldırılmasına ihtiyaç duyuyor. Şimdi neden Filistinlilerin tepkisini çekecek bu Şeyh Cerrah olayını ortaya çıkardıklarına şaşmamak gerek. Buna getireceğim tek açıklama Siyonist hareketin savaşa ihtiyacı olduğudur. Var olmak ve Yahudi halkından sempati kazanmak için savaşa ihtiyaçları var. Yahudilere, 'Bakın, tehlikedeyiz, Filistinliler bizim için tehdit' diyebilmek için savaşa ihtiyaçları var."

Feldman, bugüne kadar Filistin halkına yapılanın çok yanlış olduğunu dile getirerek, "Bu işin kökenine inmeye, restorasyona, şimdiye kadar yapılan bütün yanlışları düzeltmeye ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu düzeltilmediği ve yanlışlar tanınmadığı sürece, maalesef hiçbir yere gidemeyeceğiz." dedi.

"Siyonizm'in temsil ettiği her şeye ve tüm işgale karşıyız"

İnandığı Museviliğe göre bütün bu saldırıların durması gerektiğini ifade eden Feldman, son günlerde yaşanan şiddete karşı seslerini yükselten Amerikalı siyasetçilerin de övgüyü hakkettiğini söyledi.

Feldman, "Bu mükemmel, yine de yeterince yapılıp yapılmadığı konusunda insanları, yapılandan çok daha fazlasını yapmaya teşvik ediyorum, bu doğru yönde atılmış güzel bir adım ancak şu konuda net olmalıyız; bu sadece Şeyh Cerrah veya bir iki olay değil, bu tüm halka baskı yapan bütün bir proje." dedi.

Dünyada ve işgal altındaki Filistin topraklarında tüm bu olanlara son derece öfkeli bir Yahudi kitlesi bulunduğunu belirten Feldman, şöyle devam etti:

"İşgal altındaki Filistin'de bulunanlar dahil, dünyadaki Siyonizm karşıtı dindar Yahudiler sadece aşırı yerleşimci harekete karşı değil, bizler Siyonizm'in temsil ettiği her şeye ve tüm işgale karşıyız. Bu dinimize aykırı, adalete aykırı, uluslararası hukuka aykırı, insanlığa aykırı. Bu Filistin halkının çıkarlarına ve de tüm dünyadaki Yahudi halkının çıkarlarına aykırıdır."

"Sesimiz yok sayılıyor"

İsrail baskılarına karşı bu hafta New York ve Washington'da düzenlenecek çeşitli protestolara katılacaklarını aktaran Feldman, "Filistin'in ezilen halkını desteklemek ve bu işgali durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya, en azından insanları olup bitenlerin farkına varması, olanların yanlış olduğunu anlamaları için eğitmeye hazırız." dedi.

Feldman, İsrail yanlısı güçlerin karşıt sesleri bastırmak için çabaladıklarının ve kendilerine ait sosyal medya hesaplarını kapattırdıklarının altını çizerek, "Bu her zaman oluyor, sesimiz yok sayılıyor ve ana akım medyada sistematik olarak sansürleniyoruz. On yıllardır buna alıştık." diye konuştu.

İsrail'i ve politikalarını eleştirmenin de "Yahudi karşıtlığı" olmadığını vurgulayan Feldman, "Her türlü adaleti ihlal ettiği için İsrail'i eleştirdiğimizi söylemekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
ABD yönetiminden 'hem İsrail hem Filistin'e' tansiyonu düşürme çağrısı
ABD yönetiminden "hem İsrail hem Filistin'e" tansiyonu düşürme çağrısı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:42:27. #1.15#

title