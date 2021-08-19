Uluslararası Paralimpik Komitesi Afgan sporcuların Paralimpik 2020'ye "güvenle getirilemeyeceğini" söyledi
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Uluslararası Paralimpik Komitesi Afgan sporcuların Paralimpik 2020'ye "güvenle getirilemeyeceğini" söyledi

Uluslararası Paralimpik Komitesi Afgan sporcuların Paralimpik 2020'ye 'güvenle getirilemeyeceğini' söyledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, Taliban'ın kontrolü ele alması sonrası, Afgan sporcuları Paralimpik 2020'ye güvenle getirme imkanlarının bulunmadığını açıkladı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, Taliban'ın kontrolü ele alması sonrası, Afgan sporcuları Paralimpik 2020'ye güvenle getirme imkanlarının bulunmadığını açıkladı.

Haftaya başlayacak turnuva öncesinde düzenlediği basın toplantısında Parsons, Afganistan'daki gelişmelerin ardından Paralimpik sporcuların oyunlara katılma durumunu değerlendirdi.

Parsons, Afganistan Ulusal Paralimpik Komitesi ile sürdürülen iletişime rağmen IPC'nin, Taliban'ın kontrolü ele aldığı ülkeden sporcuları turnuvaya güvenle getirme imkanına sahip olmadığını söyledi.

Durumu tetkik ettiklerini kaydeden Parsons, "Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla, emniyetlerinin sağlanması şartı gözetilerek, Afgan sporcuları güvenli şekilde Tokyo'ya getiremeyeceğiz." dedi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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