Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti
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Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti

Uluslararası Koçlar Federasyonu (ICF) tarafından ilk olduğu belirtilen Türkiye'den bir profesyonel koç 'Haftanın Koçu' olarak seçildi.

Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti
12.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:33

Uluslararası Koçlar Federasyonu (ICF) tarafından ilk olduğu belirtilen Türkiye'den bir profesyonel koç 'Haftanın Koçu' olarak seçildi. Mentor Koç Fatih Elibol, haftanın koçu seçilirken, "Türk olmanın ve aynı zamanda Türkiye'den seçilen ilk koç olmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Uluslararası Koçlar Federasyonu tarafından 1995 yılından bu yana dünya genelinde ayda iki defa haftanın koçu seçiliyor. Günümüzde 40 bin global üyesi bulunan ICF'nin bu sene ilk defa olduğu belirtilen Türkiye'den bir ismi haftanın koçu olarak seçtiği açıklandı. İngiltere ve Avrupa Birliği Parlementosu'ndaki vekillere ve dünyada önemli şirketlerin CEO ve üst düzey yöneticilerine mentorluk ve lider koçluğunu sürdüren PCC Fatih Elibol, 'Haftanın Koçu' seçilirken, "ilk Türk olmanın ve aynı zamanda Türkiye'den seçilen ilk koç olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Mentor koç ve eğitmen olarak uzun yıllardır yaşattığımız farkındalıkların ve eğitimlerin mükafatına ulaştık. Kurulduğu günden günümüze koçluk mesleğinin global standartlarıyla etik ilkelerini oluşturan ve geliştiren ICF'in bir parçası olmak tarif edilemez." dedi.

"Koçluk eğitimleri sayesinde soran, sorgulayan ve dinlemeyi bilen liderler geliyor"

Dünyada nöro eğitimleri, profesyonel koçluk ve mentor koçluk alanlarındaki çalışmaları ile tanınan Elibol, profesyonel koçluk eğitiminin Türkiye'de yeni yeni bilinmeye başladığını belirterek, "Türkiye'de ICF ünvanlı profesyonel koçluğa ilgi her geçen gün artıyor. 2005 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren ICF ülkemizde koçluk mesleğinin gelişiminde önder olmuştur. Bugün ülkemizde ICF onaylı profesyonel koç sayısı 249 ve koçluk eğitimi veren kurumlar ise 20 civarındadır. Eğitimlere, kariyer sahibi yöneticilerden iş hayatına yeni atılmış genç bireylere, kişisel gelişimi odağına alan herkese profesyonel ve bireysel hayat kalitesini artırmak için edinmeleri gereken temel koçluk bilgi ve becerilerine sahip olmak isteyenler katılıyor. Sonrasında ise meslek olarak icra etmek isteyenler de bu yolculukta devam ediyor. Ünvan sahibi bir koç olabilmek için en az 80 saatlik eğitimi tamamlamış olmak gerekirken aynı zamanda 100 saatlık koçluk tecrübesi ve 10 seanslık mentor koçluğu alıp ICF ünvan sınavını geçmiş olmak bekleniyor. Bu yolculuk tecrübe kazandıkça yeni ünvanlara ve yetkinliklere ulaştıran çok özel bir süreci içeriyor" ifadelerini kullandı.

"Koçluk eğitimi alırken PPC ve MCC ünvanlı eğitmenleri tercih etmek önemli"

Ayrıca yakın zamanda koçluk eğitimi altında herhangi bir eğitimi olmayan kişilerin de çalışmalar yapmaya başladığının altını çizen Fatih Elibol, koçluk eğitimi almak isteyenlere şu önerilerde bulundu: "Eğitimi veren kişinin ünvanını, tecrübesini ve eğitimini sorgulamalısınız. Uluslararası Koçlar Federasyonunun web sitesinden eğitimin veren kişinin ya da kurumun bilgilerine ulaşmanız mümkün, araştırın . Öte yandan eğitimcilerin en az PCC ünvanına sahip olduklarından emin olun. PCC ve MCC koç eğitim verebilen ve ünvan sürecinde size mentorluk yapabilen koçtur".

"Türkiye'de sadece Sinan Ergin ile birlikte sınıf eğitimler veriyoruz"

İlki geçtiğimiz aylarda gerçekleşen online interaktif temel koçluk eğitimlerini Türkiyenin önde gelen isimlerinden Sinan Ergin ile birlikte verdiklerini belirten Elibol,"Türkiyede ilk defa sınıf eğitimlerini de ekim ayında açacağız. Yurtdışı çalışmalarımın yanında Türkiye'de de sadece Sinan Ergin ile birlikte sınıf ve online interaktif eğitimleri açıyoruz. Ünvan sürecini tamamlayan katılımcılarımıza Live-Ca bünyesinde iş imkanı sağlayarak ülkemize yetkin profesyonel koçlar kazandırıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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