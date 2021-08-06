Uluslararası İslami Yardım Vakfı, Tel Abyad'da Talasemi ve kan merkezi açtı

TEL Uluslararası İslami Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastalarına hizmet verecek Talasemi ve kan merkezini hizmete açtı.

TEL Uluslararası İslami Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastalarına hizmet verecek Talasemi ve kan merkezini hizmete açtı.

Tel Abyad'da Talasemi ve kan merkezinin açılışı, İngiltere merkezli ve dünyada 40'tan fazla şubesi olan Uluslararası İslami Yardım Vakfı, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü koordinasyonuyla gerçekleşti.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, Uluslararası İslami Yardım Vakfı temsilcileri ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde kurdele kesiminin ardından temsilciler, büyük çoğunluğu çocuk Akdeniz anemisi hastalarına hizmet verilen merkezdeki birimleri gezdi.

Uluslararası İslami Yardım Vakfından Tıbbi Programlar Sorumlusu Doktor Ahmet Damen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri başta olmak üzere Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan tüm sivillere sağlık hizmeti verileceğini söyledi.

Kan bankasının bölgede sağlık hizmeti veren 6 hastaneye destek vereceğini belirten Damen, Akdeniz anemisi 75 hastaya ulaşım, tahlil ve ilaç hizmetlerini ücretsiz vereceklerini aktardı.

Demen, Talasemi hastalarının sağlık durumuna göre ayda 4-5 tedavi seansına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Damen, "Artık açılan merkez sayesinde Türkiye'ye sevk ihtiyacı kalmadı. Hastalarda ulaşım, sevk ve ilaç masrafları kalmadı. O yükü biz üstlendik." diye konuştu.

Tel Abyadlı Abdülselam Cebbini, söz konusu merkezin Tel Abyad'da açılan ilk Talasemi merkezi olduğunu belirterek Akdeniz anemisi hastası çocuklara kan bağışında bulunmak için merkeze geldiğini söyledi.

Çocuğu Talasemi hastası olan baba Ahmet Kati de kent merkezindeki camilerdeki kan bağışı çağrısı üzerine merkeze geldiğini belirtti.

Kati, bu tür hastalıkların tedavisinin her yönden yorucu olduğunu ifade ederek açılan merkez sayesinde tüm tedavi, tahlil ve ulaşım masraflarının Tel Abyad'da ücretsiz olduğunu söyledi.

Kati, Uluslararası İslami Yardım Vakfı ve bütün emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa