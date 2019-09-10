10.09.2019 18:31

Yargıtay 13. Ceza Dairesi ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, "289 fiili darbeye teşebbüs davasından 267'si ilk derece mahkemesinde karar bağlanmış olup istinaf ve temyiz aşamasına geçilmiştir. Halen bu davalarda 29 bin 331 hükümlü, hükmen tutuklu ve tutuklu bulunmaktadır." dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesince bu yıl 22'incisi organize edilen Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı, Çeşme'deki bir otelde 8 ülkeden akademisyen, avukat ve öğrencilerin katılımıyla başladı.

Çalıştayın açılış oturumunda söz alan Yargıtay 13. Ceza Dairesi ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, insan hakları ve hukuk devleti ilkesinin insanlığın ortak evrensel değerlerinden olduğuna dikkati çekerek Yargıtay'da "İnsan Hakları Komisyonu" kurduklarını ifade etti.

Dirim, 15 Temmuz 2016'da korkunç bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek o gecenin sorumlularının hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hak ettikleri cezayı almaları için gereken çabanın gösterildiğini söyledi.

Darbe girişimi sonrası davalarda gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Dirim, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan Ağustos 2019 itibarıyla hakkında soruşturma yapılan şüpheli ya da sanık sayısı 223 bin 365'tir. Silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında dava açılan şüpheli sayısı 69 bin 395'tir. Bunların 8 bin 754'ü hakkında aynı zamanda darbe teşebbüsüne katılmaktan da dava açılmıştır. 289 fiili darbeye teşebbüs davasından 267'si ilk derece mahkemesinde karar bağlanmış olup istinaf ve temyiz aşamasına geçilmiştir. Halen bu davalarda 29 bin 331 hükümlü, hükmen tutuklu ve tutuklu bulunmaktadır."

İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, 22 yıldır düzenledikleri çalıştayların bilgi ve tecrübelerin ortaya konması anlamında önemli faydalarının olduğuna işaret etti.

Bu yıl çalıştayı Yargıtay ile beraber düzenlediklerini, Anayasa Mahkemesi yetkililerinin de çalıştaya katıldığını dile getiren Öztürk, "Yapmış olduğumuz çalışmanın bazı somut sonuçlarını olacağını biliyoruz. Her yıl yaptığımız bu akademide 1 yıl önceden konuları belirliyoruz. Bu sene 3 konu belirledik. Birisi 'adil yargılama'. Diğeri 'ifade özgürlüğü'. Üçüncüsü de 'özel hayatın ve aile hayatının korunması'. Bu çalıştayda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) bu konularda vermiş olduğu kararları tartışıyoruz. Bu çalışmaları bir kitap haline getiriyoruz."

Justus-Liebig Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Walter Gropp birçok ülkeden katılımcının bir araya geldiğini belirterek, "Hepimiz eşitiz. İnsan hakları perspektifinden bütün insanlar eşittir. Bugün burada önemli kararları tartışacağız." dedi.

Çalıştayda Almanya'nın önde gelen ceza hukukçuları arasında gösterilen Freiburg Max-Planck Enstitüsü Onursal Müdürü Prof. Dr. Albin Eser, "Avrupa Ceza ve Ceza Usul Hukuku'nda İnsan Hakları Güvencesi" konulu bir sunum yaptı.

Eser, "hukuk devleti" teriminden insan haklarının varlığının olması durumunda bahsedebileceklerini belirterek Türkiye'de insan haklarının gittikçe güçlendiğini görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çalıştay 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA