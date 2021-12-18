Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu binası önündeki Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup gösterici, dünyada göçmenlerin çektiği sıkıntıları ve zorlu hayat koşullarını protesto etti.

Belçika'nın göçmen derneklerinin ve bazı siyasi parti temsilcilerinin katıldığı gösteride aktivistler, göçmenleri "tehdit" olarak sunan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) kaldırılmasını istedi.

Göstericiler, "Kağıtsızlara dolaşım özgürlüğü", "Göçmenlerin hakları verilsin", "Sınırlara Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride yapılan konuşmada, "Uluslararası toplumdan talebimiz, artık göçmenlerin masada yer alması ve haklarının savunulması. Burada, Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bütün dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.