Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi

Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu binası önündeki Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup gösterici, dünyada göçmenlerin çektiği sıkıntıları ve zorlu hayat koşullarını protesto etti.

Belçika'nın göçmen derneklerinin ve bazı siyasi parti temsilcilerinin katıldığı gösteride aktivistler, göçmenleri "tehdit" olarak sunan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) kaldırılmasını istedi.

Göstericiler, "Kağıtsızlara dolaşım özgürlüğü", "Göçmenlerin hakları verilsin", "Sınırlara Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride yapılan konuşmada, "Uluslararası toplumdan talebimiz, artık göçmenlerin masada yer alması ve haklarının savunulması. Burada, Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bütün dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi

Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi

Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi

Uluslararası Göçmenler Günü'nde Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi

Sahte içkiden ölen Hasan Sülek'in damadından korkunç iddia: İçkinin içine tiner koymuşlar

Sahte içkiden ölen Hasan Sülek'in damadından korkunç iddia: İçkinin içine tiner koymuşlar

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title